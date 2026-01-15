Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Fortnite пройдёт коллаборация с культовым «Офисом»

В Fortnite пройдёт коллаборация с культовым «Офисом»
Комментарии

Знаете культовый сериал «Офис»? А играли в Fortnite? Самое время объединить эти два элемента, чтобы получить в итоге мощный и ожидаемый кроссовер.

По словам инсайдера и датамайнера под ником ShiinaBR, коллаборация ожидается на следующей неделе, но пока ничего не подтверждено. Планирует ли Epic Games подтвердить грядущий кроссовер, пока не до конца ясно.

Fortnite представляет собой королевскую битву на 100 человек, в которой постоянно проходят какие-либо коллаборации с известными франшизами, брендами и прочим. То есть в число франшиз как раз планируют включить «Офис», который известен многим кинозрителям.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android