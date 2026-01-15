BC.Game хотела выкупить состав Team Spirit по CS 2

Главный редактор HLTV Милан Striker Свежда рассказал в подкасте, что BC.Game рассматривала вариант покупки кора Team Spirit по Counter-Strike 2.

Как отметил Свежда, организация обращалась ко всем, к кому только можно.

Самое безумное, что я пока слышал, это то, что BC. Game пыталась обратиться к Team Spirit, чтобы выкупить всю команду, или хотя бы основу. Я не шучу, я об этом слышал. Думаю, они обращались ко всем, к кому только можно.

По итогам BC.Game с Александром s1mple Костылевым и Денисом electroNic Шариповым выкупила трёх игроков португальской команды SAW. Как ранее отмечал s1mple, тренировки с командой идут отлично.