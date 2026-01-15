Скидки
«Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в России

«Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в России
С сегодняшнего дня фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» наконец-то начали показывать в кинотеатрах России. Фильм мог выйти в отечественный прокат и раньше, однако его не стали выпускать из-за российских крупных премьер в начале января.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана на’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю рассказывает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

В мировом прокате блокбастер Джеймса Кэмерона собрал $ 1,2 млрд.

