Вышел трейлер пиратского боевика «Блеф» с Карлом Урбаном и Приянкой Чопрой Джонас
Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер пиратского боевика «Блеф» с Карлом Урбаном и Приянкой Чопрой Джонас в главных ролях.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века на Карибских островах. В центре сюжета бывший член пиратской команды, девушка по имени Эрсел Бодден. Однажды её семью настигает угроза, поэтому Эрсел вспоминает своё прошлое и берётся защищать близких людей.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.
Фильм снял Фрэнк Э. Флауэрс, режиссёр «Гавани» и других картин, а среди продюсеров числятся братья Руссо. «Блеф» выпустят 25 февраля на Amazon Prime Video.
