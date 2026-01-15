Вышел трейлер пиратского боевика «Блеф» с Карлом Урбаном и Приянкой Чопрой Джонас

Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер пиратского боевика «Блеф» с Карлом Урбаном и Приянкой Чопрой Джонас в главных ролях.

Действие фильма разворачивается в конце XIX века на Карибских островах. В центре сюжета бывший член пиратской команды, девушка по имени Эрсел Бодден. Однажды её семью настигает угроза, поэтому Эрсел вспоминает своё прошлое и берётся защищать близких людей.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.

Фильм снял Фрэнк Э. Флауэрс, режиссёр «Гавани» и других картин, а среди продюсеров числятся братья Руссо. «Блеф» выпустят 25 февраля на Amazon Prime Video.