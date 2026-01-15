Завершились съёмки фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским
«Кинопоиск» объявил о завершении съёмочного процесса фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в главных ролях. Также стало известно, что тизер-трейлер картины выпустят уже завтра.
Главным героем ленты выступит Андрей Нагель — энтузиаст и первопроходец отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.
Режиссёром «Битвы моторов» выступает Илья Маланин («Ненормальный»). «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября.
Комментарии
