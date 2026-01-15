Скидки
В кинотеатрах России вышел фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе

В кинотеатрах России вышел фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе


15 января в России состоялась премьера фильма «Марти Великолепный». Биографическую картину с Тимоти Шаламе уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Фильм рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен.

Вместе с Шаламе в фильме также снялись Гвинет Пэлтроу («Железный человек»), Одесса Эзайон («Призраки») и Фрэн Дрешер («Тайна зубных фей»). Режиссёром ленты выступил Джош Сэфди — режиссёр картин «Хорошее время» и «Неогранённые алмазы».


