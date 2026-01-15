Скидки
Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини превысили 200 млн рублей

Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини превысили 200 млн рублей
Комментарии

15 января сборы фильма «Горничная» в России превысили 200 млн рублей. Эротический триллер с Сидни Суини достиг такой отметки на восьмой день проката — лента вышла в кинотеатрах страны 8-го числа. Фильм уступает в актуальных чартах только российскому блокбастеру «Чебурашка 2», продолжая привлекать российских зрителей.

Фото: ЕАИС

Общие сборы картины тем временем превысили $ 150 млн при бюджете в $ 35 млн. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения. Производство стартует до конца 2026 года, к главной роли вернётся Сидни Суини.

«Горничная» выступает экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

