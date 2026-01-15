Скидки
«Погнали делать грязь»: iLTW создаст новый аккаунт в Dota 2 после блокировки основного

Про-игрок и стример Игорь iLTW Филатов сообщил о планах продолжить играть в Dota 2, несмотря на получение перманентного бана основного профиля. В своём телеграм-канале Филатов написал, что намерен создать новый аккаунт и начать восхождение по рейтинговой лестнице с нуля.

Подождите, стоп, я глупый или что-то не понимаю? Мейсону же мейн забанили, он завёл новый акк, и его не банят? Парни, ну ладно, погнали делать грязь тогда, ща запускаю стрим, регаю акк, и делаем с полного нуля.

14 января стало известно, что основной аккаунт Филатова получил бессрочную блокировку. Точная причина бана не уточняется, однако Valve регулярно проводит волны чисток, направленные против смурфинга.

Комментарии
