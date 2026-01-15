Роберт Дауни-младший пошутил про один день выхода «Мстителей: Судный день» и «Дюны 3»

В минувшую среду в Лос-Анджелесе на спецпоказе фильма «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе и Роберт Дауни-младший вместе вышли на сцену. Во время диалога Роберт пошутил вокруг ситуации с одинаковой датой премьеры «Мстителей: Судный день» и «Дюны 3».

Так сложилось, что обе картины запланированы в прокат на 18 декабря, поэтому Дауни-младший заявил о забавном общем названии ленты — «Дюнсдэй». По аналогии с «Барбигеймером» («Оппейнгеймер» и «Барби» тоже вышли в один день).

У нас обоих премьеры 18 декабря. Мы думаем о том, чтобы назвать этот фильм Dunesday. Посмотрим, будем ли мы к тому времени ещё друзьями.

Если оба фильма действительно не перенесут, то вновь два крупных фильма столкнутся, выйдя в один день.