Инсайдер показал новый дизайн iPhone 18 Pro с Face ID под экраном

Инсайдер показал новый дизайн iPhone 18 Pro с Face ID под экраном
Авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station поделился первыми деталями iPhone 18 — новой линейки смартфонов компании Apple. По его информации, будущие Pro-версии гаджетов впервые получат новый дизайн дисплея без Динамического острова.

Вместо этого сканер лица Face ID окажется под дисплеем, а фронтальную камеру разместят в левом верхнем углу экрана. При этом базовые iPhone 18 и iPhone Air 2 будут напоминать прошлогоднюю линейку с привычными вырезами и соотношением сторон.

Примерный дизайн iPhone 18 Pro от инсайдеров

Примерный дизайн iPhone 18 Pro от инсайдеров

Фото: Digital Chat Station

Полноценный анонс линейки iPhone 18 состоится в сентябре — до этого времени Apple может переработать дизайн грядущих устройств. Более точные рендеры новинок появятся ближе к лету. Впрочем, может возникнуть и другая ситуация: базовую версию могут выпустить лишь следующей весной.

