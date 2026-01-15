OverDrive предложил убрать Aleksib и iM из состава NAVI по CS 2

Инсайдер и аналитик Алексей OverDrive Бирюков провёл подробный разбор текущего состояния состава Natus Vincere по Counter-Strike 2.

Бирюков подверг жёсткой критике индивидуальную форму капитана Алекси Aleksib Виролайнена, отметив его слабую стрельбу и неуверенные действия в микромоментах. Также вопросы вызывает перформанс Михая iM Ивана, который, по словам OverDrive, страдает от низкого понимания игры. Аналитик утверждает, что NAVI уже давно рассматривает возможность замены румынского рифлера на Давида frozen Чернянского.

Aleksib индивидуально очень слаб. [...] iM не тянет тир-1. У него неплохая стрельба, но очень слабый геймсенс, слабое принятие решений. Игру на мэйджоре именно он залил.

Остальные участники состава, по мнению OverDrive, пока заслуживают места в команде. Молодой Дрин makazze Шакири находится в процессе адаптации, а снайпер Игорь w0nderful Жданов хоть и нестабилен, но альтернатив ему сейчас мало. Единственным игроком, полностью соответствующим уровню тир-1, аналитик назвал Валерия b1t Ваховского.

Бирюков подчеркнул огромную роль тренера Андрея B1ad3 Городенского, без которого, по его словам, коллектив бы «развалился». Резюмируя, инсайдер предложил убрать Aleksib и iM в первую очередь, а через полгода рассмотреть замену w0nderful.