«Фильм не поняла аудитория»: в WB вступились за провального «Джокера: Безумие на двоих»

Осенью 2024 года состоялась премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения знаменитой драмы с Хоакином Фениксом, собравшей в прокате более $ 1 млрд. Сиквел оказался полным провалом для студии Warner Bros. — лента собрала в прокате скромные $ 200 млн и получила низкие оценки от критиков и зрителей.

Спустя год после релиза глава кинонаправления WB Майкл Де Лука вступился за картину. Топ-менеджер считает, что лента оказалась даже слишком ревизионистской для современного зрителя, привыкшего к типичным продолжениям со схожим сюжетом. Он похвалил режиссёра Тодда Филлипса за то, что тот решил сделать что-то новое, а не повторяться.

Это был настоящий ревизионизм. Возможно, «Джокер: Безумие на двоих» был слишком ревизионистским для широкой мировой аудитории. Но я думаю, что Тодд сделал то, чего большинство создателей сиквелов не делают — решил не повторяться. Я отдаю ему в этом должное, однако массового зрителя такой подход на зацепил.

«Джокер: Безумие на двоих» — один из главных финансовых провалов студии Warner Bros. за последние годы. Лента общей стоимостью в $ 370 млн не смогла окупиться даже частично, после чего глава WB Дэвид Заслав сделал выговор продюсерам ленты за гигантские траты.

