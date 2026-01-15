Русский трейлер боевика «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом — премьера в России 5 февраля

Компания «Каро Премьер» представила русский трейлер фильма «Убежище». Боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли официально выйдет в российском прокате 5 февраля.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер»/Black Bear.

Сюжет повествует об отшельнике и бывшем наёмном убийце Мэйсоне. Однажды он вынужден спасти жизнь незнакомой девушки. Теперь герою необходимо положить конец организации, которая начинает вести на него охоту.

Вместе с Джейсоном Стэйтемом в фильме также снялись Билл Найи («Реальная любовь»), Наоми Аки («Прости, детка»), Харриет Уолтер («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор серии фильмов-катастроф «Гренландия».