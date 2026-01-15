Скидки
Милый постер продолжения сериала «Клиника» — премьера 25 февраля

Милый постер продолжения сериала «Клиника» — премьера 25 февраля
Телеканал ABC показал постер «Клиники» — продолжения одноимённого медицинского сериала. На них можно увидеть главных героев шоу — Джей Ди (Зак Брафф), Эллиот Рид (Сара Чок) и Тёрка (Дональд Фэйсон). Проект вернётся уже 25 февраля сразу с двух эпизодов.

Фото: ABC

Новый сезон будет посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Знаменитый медицинский сериал вернётся после 15-летнего перерыва. В проекте также вернутся актёры Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс).

