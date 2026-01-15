Скидки
Мэттью Макконахи патентует свои знаменитые фразы для защиты от ИИ

Юридическая фирма Yorn Levine заявила о регистрации товарных знаков на некоторые фразы знаменитого актёра Мэттью Макконахи. Так, высказывание «Ладно, ладно, ладно» из фильма «Под кайфом и в смятении» 1993 года и другие семь фраз артиста теперь защищены авторским правом.

В фирме сообщили, что товарные знаки зарегистрированы для защиты популярных цитат Макконахи от несанкционированного использования искусственным интеллектом. Теперь воспроизводить высказывания артиста с помощью нейросетей запрещено.

Ранее Мэттью Макконахи заявил, что сотрудничает с компанией ElevenLabs, которая создаёт программы на основе ИИ. Цель взаимодействия между актёром и фирмой заключается в том, чтобы его новостная рассылка Lyrics of Livin’, где он рассказывает свои истории, воспроизводилась его голосом на разных языках.

