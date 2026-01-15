Скидки
Трейлер сказки «Царевна-лягушка 2» с Никитой Кологривым — выход 5 марта

Трейлер сказки «Царевна-лягушка 2» с Никитой Кологривым — выход 5 марта
Кинокомпания «Наше кино» выпустила трейлер фильма «Царевна-лягушка 2». Продолжение сказки выйдет в российских кинотеатрах 5 марта.

Сюжет картины расскажет, как герои попытаются одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Василиса волшебным образом попадает в её дворец, исчезнув с собственной свадьбы. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы вернуть невесту и помешать ведьме осуществить её коварные планы.

Главные роли вновь сыграли Александр Метёлкин («Однажды в пустыне»), Валентина Ляпина («Право выбора»), Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Амиров, постановщик первой части.

