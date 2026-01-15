Скидки
Стали известны приглашения на IEM Rio 2026 по CS 2

ESL раскрыл список участников грядущего турнира IEM Rio 2026 по Counter-Strike 2. Турнир состоится с 13 по 19 апреля.

Основные инвайты раздали следующим командам:

  • FURIA Esports
  • Team Spirit
  • Team Vitality
  • Natus Vincere
  • Passion UA
  • Team Falcons
  • B8 Esports
  • MOUZ
  • Aurora Gaming
  • Legacy
  • G2 Esports
  • Team Liquid
  • Team 3DMAX

Также два слота заработают команды из глобальной квалификации. Среди участников — BC.Game, BetBoom Team, PARIVISION. Также один слот разыграют в американском регионе.

The MongolZ и FaZe Clan отказались от участия на турнире.

Открытые отборы на IEM Rio 2026 пройдут с 16 по 17 января, закрытые — с 21 по 23 января. Призовой фонд составляет $ 1 млн.

