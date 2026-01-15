Стали известны приглашения на IEM Rio 2026 по CS 2

ESL раскрыл список участников грядущего турнира IEM Rio 2026 по Counter-Strike 2. Турнир состоится с 13 по 19 апреля.

Основные инвайты раздали следующим командам:

FURIA Esports

Team Spirit

Team Vitality

Natus Vincere

Passion UA

Team Falcons

B8 Esports

MOUZ

Aurora Gaming

Legacy

G2 Esports

Team Liquid

Team 3DMAX

Также два слота заработают команды из глобальной квалификации. Среди участников — BC.Game, BetBoom Team, PARIVISION. Также один слот разыграют в американском регионе.

The MongolZ и FaZe Clan отказались от участия на турнире.

Открытые отборы на IEM Rio 2026 пройдут с 16 по 17 января, закрытые — с 21 по 23 января. Призовой фонд составляет $ 1 млн.