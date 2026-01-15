Стали известны приглашения на IEM Rio 2026 по CS 2
ESL раскрыл список участников грядущего турнира IEM Rio 2026 по Counter-Strike 2. Турнир состоится с 13 по 19 апреля.
Основные инвайты раздали следующим командам:
- FURIA Esports
- Team Spirit
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Passion UA
- Team Falcons
- B8 Esports
- MOUZ
- Aurora Gaming
- Legacy
- G2 Esports
- Team Liquid
- Team 3DMAX
Также два слота заработают команды из глобальной квалификации. Среди участников — BC.Game, BetBoom Team, PARIVISION. Также один слот разыграют в американском регионе.
The MongolZ и FaZe Clan отказались от участия на турнире.
Открытые отборы на IEM Rio 2026 пройдут с 16 по 17 января, закрытые — с 21 по 23 января. Призовой фонд составляет $ 1 млн.
