Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Alliance тестирует 16-летнего MaiL09 в CS 2 — инсайдер

Alliance тестирует 16-летнего MaiL09 в CS 2 — инсайдер
Комментарии

Инсайдер solutioN00 сообщил, что Alliance тестирует 16-летнего шведа Лиама MaiL09 Тюгеля.

Тюгель получил известность в ноябре, когда он установил новый рекорд по самому высокому рейтингу Elo в истории FACEIT, преодолев отметку в 5 415. Кроме того, в рейтинге HLTV сразу шесть киберспортсменов отметили потенциал юного игрока.

В июле 2025 года MaiL09 заключил контракт с Metizport. Несмотря на некоторые успехи, 31 декабря 2025 года организация посадила шведа на скамейку запасных. За это время он сыграл 86 официальных карт, а его средний рейтинг составил 1,08.

Пока ни Metizport, ни Лиам не прокомментировали слухи.

Материалы по теме
«Я не стану следующим donk». 16-летний швед MaiL09 — о пути в элиту CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android