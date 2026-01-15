Alliance тестирует 16-летнего MaiL09 в CS 2 — инсайдер

Инсайдер solutioN00 сообщил, что Alliance тестирует 16-летнего шведа Лиама MaiL09 Тюгеля.

Тюгель получил известность в ноябре, когда он установил новый рекорд по самому высокому рейтингу Elo в истории FACEIT, преодолев отметку в 5 415. Кроме того, в рейтинге HLTV сразу шесть киберспортсменов отметили потенциал юного игрока.

В июле 2025 года MaiL09 заключил контракт с Metizport. Несмотря на некоторые успехи, 31 декабря 2025 года организация посадила шведа на скамейку запасных. За это время он сыграл 86 официальных карт, а его средний рейтинг составил 1,08.

Пока ни Metizport, ни Лиам не прокомментировали слухи.