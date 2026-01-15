Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit проиграла Aurora Gaming на M7 MLBB

Team Spirit проиграла Aurora Gaming на M7 MLBB
Комментарии

Team Spirit потерпела поражение на M7 World Championship и не сумела оформить выход в плей-офф с первой попытки.

В решающем матче сетки 2-1 Spirit встретились с Aurora PH, однако навязать борьбу сопернику не удалось — встреча завершилась сухим поражением Spirit со счётом 0:2.

Этот результат отбросил Spirit в сетку 2-2, где команда продолжит борьбу за место в стадии плей-офф. Впереди у коллектива ещё один шанс остаться на чемпионате, однако права на ошибку больше нет — каждый следующий матч станет решающим.

Швейцарская стадия M7 World Championship проходит с 10 по 17 января 2026 года в Джакарте, Индонезия. По её итогам восемь лучших команд выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1 млн.

SAWO дал комментарий после победы на M7
Эксклюзив
Капитан Team Spirit SAWO дал комментарий после победы на M7 по MLBB против ONIC
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android