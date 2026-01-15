Team Spirit проиграла Aurora Gaming на M7 MLBB

Team Spirit потерпела поражение на M7 World Championship и не сумела оформить выход в плей-офф с первой попытки.

В решающем матче сетки 2-1 Spirit встретились с Aurora PH, однако навязать борьбу сопернику не удалось — встреча завершилась сухим поражением Spirit со счётом 0:2.

Этот результат отбросил Spirit в сетку 2-2, где команда продолжит борьбу за место в стадии плей-офф. Впереди у коллектива ещё один шанс остаться на чемпионате, однако права на ошибку больше нет — каждый следующий матч станет решающим.

Швейцарская стадия M7 World Championship проходит с 10 по 17 января 2026 года в Джакарте, Индонезия. По её итогам восемь лучших команд выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за чемпионский титул и призовой фонд в размере $ 1 млн.