Хоррор «На помощь!» Сэма Рэйми стал первым его фильмом для взрослых за 25 лет

Комментарии

Предстоящий хоррор «На помощь!» от режиссёра «Зловещих мертвецов» и «Человека-паука» Сэма Рэйми получил возрастной рейтинг R (18+ в России). Это означает, что смотреть ленту в кинотеатрах не рекомендуется людям, достигшим возраста меньше 17 лет.

Таким образом, «На помощь!» стала первой картиной со взрослым рейтингом за 25 лет карьеры Сэма Рэйми. Предыдущим его фильмом с возрастным ограничением R была лента 2000 года «Дар» с Кейт Бланшетт в главной роли.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее. Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Лента выйдет в мировом прокате уже 30 января.

