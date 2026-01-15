Скидки
Apple повысит цены на iPhone 18 из-за дефицита памяти — СМИ

Издание Wccftech сообщило, что компания Apple планирует повысить цены на смартфоны iPhone 18. Изменение стоимости касается моделей с увеличенным объёмом памяти.

Причина роста цен связана с подорожанием DRAM и NAND памяти. При этом ситуация не повлияет на стоимость базовых моделей предстоящих iPhone. По данным аналитиков, цена только на процессоры смартфонов Apple A20 и А20 Pro составит около $ 280 за единицу. Сама Apple не комментировала информацию о подорожании iPhone.

Новую линейку iPhone 18 покажут осенью 2026 года. Ранее инсайдеры сообщали, что тестовое производство смартфонов стартует уже в начале января, а после начнётся полноценное производство. По данным Wccftech, их стоимость вырастет в среднем на $ 50-100.

О подорожании телевизоров:
Телевизоры Samsung подорожают из-за дефицита оперативной памяти
