Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бюджет фильмов «Аватар 4» и «Аватар 5» будет куда ниже трилогии

Бюджет фильмов «Аватар 4» и «Аватар 5» будет куда ниже трилогии
Комментарии

Издание TVBS News взяло интервью у режиссёра серии фильмов «Аватар» Джеймса Кэмерона. Он рассказал о будущем научно-фантастической франшизы.

По словам постановщика, триквел серии обошёлся авторам слишком дорого. Потому, чтобы создать третью и четвёртую часть, необходимо поработать над экономией затрат.

Дело в том, что киноиндустрия сейчас переживает депрессию. «Аватар 3: Пламя и пепел» обошёлся нам очень дорого. Нам нужно хорошо поработать и понять, как снимать фильмы серии «Аватар» дешевле, чтобы двигаться дальше.

Ранее Джеймс Кэмерон сообщал, что судьбы четвёртой и пятой частей «Аватара» зависят от сборов триквела. Сейчас «Пламя и Пепел» собрал более $ 1,2 млрд, что значительно уступает кассе предыдущих картин франшизы.

Каким получился третий «Аватар»:
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android