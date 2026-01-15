Софи Тёрнер в роли Лары Крофт — на кадре из сериала Tomb Raider

Компания Amazon представила первое фото со съёмок сериала по видеоигровой серии Tomb Raider. На нём впервые можно увидеть актрису Софи Тёрнер в роли культовой Лары Крофт.

Фото: Amazon

Ранее звезда «Игры престолов» рассказывала, что проходит оригинальные игры, чтобы лучше понять образ расхитительницы гробниц. Она избегает просмотра других экранизаций, чтобы создать свой уникальный образ. Судя по первому промо, автором удалось сделать внешний вид героини ближе к первым частям серии.

Съёмки сериала Tomb Raider стартуют в январе 2026 года. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Prime Video. Главные роли, помимо Тёрнер, исполнят Сигурни Уивер («Аватар»), Джейсон Айзекс («Белый лотос») и Билл Патерсон («Мисс Поттер»).