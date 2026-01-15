Большой трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом — выход в России 5 марта

Компания А24 выпустила большой трейлер фильма «Наследник». Премьера триллера в мировом прокате состоится 27 февраля. Лента также официально выйдет в кинотеатрах России с 5 марта.

Видео доступно на YouTube-канале STUDIOCANAL. Права на видео принадлежат A24.

Проект повествует о мужчине средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен сражаться за своё наследие до самого конца.

Главные роли в «Налседнике» сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Эд Харрис («Игры разума») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).