Эдриан Броуди стал лицом стильных очков бренда Lacoste — фото

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что звезда фильма «Бруталист» Эдриан Броуди продолжил рекламные взаимоотношения с популярным брендом Lacoste. Теперь двухкратный обладатель премии «Оскар» стал главным лицом модных очков от компании.

Фото: Lacoste

В рекламной кампании артист начал демонстрировать очки с лёгкой оправой и геометрическими формами. Сам Броуди рад стать амбассадором очков Lacoste. Он заявил, что компания продолжает олицетворять стиль и мастерство в своей продукции.

Lacoste всегда олицетворяла стиль, аутентичность и мастерство, и я рад продолжить нашу дружбу и сотрудничество в рамках новой кампании.

Эдриан Броуди уже не первый раз взаимодействует с продукцией Lacoste. Артист уже рекламировал их одежду в 2012 году в рамках кампании «Необычный шик». Он также посещает множество показов мод, где выступает лицом бренда. Так, Броуди появился на показе осенне-зимней коллекции Lacoste 2025 года в Париже в кремовом вязаном свитере.