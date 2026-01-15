Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эдриан Броуди стал лицом стильных очков бренда Lacoste — фото

Эдриан Броуди стал лицом стильных очков бренда Lacoste — фото
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что звезда фильма «Бруталист» Эдриан Броуди продолжил рекламные взаимоотношения с популярным брендом Lacoste. Теперь двухкратный обладатель премии «Оскар» стал главным лицом модных очков от компании.

Фото: Lacoste

Фото: Lacoste

Фото: Lacoste

В рекламной кампании артист начал демонстрировать очки с лёгкой оправой и геометрическими формами. Сам Броуди рад стать амбассадором очков Lacoste. Он заявил, что компания продолжает олицетворять стиль и мастерство в своей продукции.

Lacoste всегда олицетворяла стиль, аутентичность и мастерство, и я рад продолжить нашу дружбу и сотрудничество в рамках новой кампании.

Эдриан Броуди уже не первый раз взаимодействует с продукцией Lacoste. Артист уже рекламировал их одежду в 2012 году в рамках кампании «Необычный шик». Он также посещает множество показов мод, где выступает лицом бренда. Так, Броуди появился на показе осенне-зимней коллекции Lacoste 2025 года в Париже в кремовом вязаном свитере.

Что сейчас можно посмотреть в кинотеатрах:
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Эротический триллер с Сидни Суини. Почему стоит посмотреть «Горничную»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android