«Один из величайших актёров»: Роберт Дауни-младший — о Тимоти Шаламе

Во время сессии вопросов и ответов по биографической драме «Марти Великолепный» выступил знаменитый актёр Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»). Он рассказал о своём впечатлении от актёрской игры Тимоти Шаламе в картине.

По словам Дауни-младшего, он считал себя одним из величайших артистов. После просмотра «Марти Великолепного» его мнение изменилось. Теперь актёр уверен, что именно Тимоти Шаламе доказал всем, что он самый лучший артист в Голливуде.

Когда мне было 30, я просто подошёл к режиссёру фильма «Во власти Луны» Норману Джуисону и сказал: «Норман, я думаю, что я один из величайших актёров. Я хочу, чтобы вы сказали, что согласны со мной». Он посмотрел на меня как на сумасшедшего и сказал: «Ну, мистер Дауни, это ещё предстоит увидеть». И я хочу сказать перед богом и всеми присутствующими здесь, в зале, что после «Марти Великолепного» этого уже никто не «увидит». Давайте поаплодируем Тимоти Шаламе.

«Марти Великолепный» официально вышел в кинотеатрах России 15 января. Картина рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен. За главную роль в фильме Тимоти Шаламе получил премию «Золотой глобус» в категории «лучший актёр (мюзикл или комедия)».