Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»

Компания HBO назвала композитора «Гарри Поттер». Музыку для будущего сериала по мотивам книг Джоан Роулинг напишет Ханс Циммер, двукратный обладатель премии «Оскар» и один из самых известных музыкантов в мире. Он создаст треки в качестве члена организации Bleeding Fingers Music, куда также входят Кара Тальве и Анже Розман.

Циммер уже прокомментировал своё назначение, отметив, что музыка Джона Уильямса в оригинальной саге от Warner Bros. остаётся примером и отправной точки для многих музыкантов в индустрии. Над фильмами с Дэниэлом Рэдклиффом также работали Патрик Дойл, Николас Хупер и Александр Деспла.

Музыкальное наследие «Гарри Поттера» является отправной точкой для композиторов во всём мире, и для нас большая честь присоединиться к такой замечательной команде в проекте такого масштаба. Ответственность, которую несём мы с Карой Тальве и Анже Розман, очень важна. Магия окружает нас повсюду, часто она находится вне досягаемости, но, как и в мире «Гарри Поттера», её просто необходимо искать. С помощью нашей музыки мы надеемся немного приблизить зрителей к ней, отдавая дань уважения тому, что было до нас.

Ханс Циммер больше всего известен по работе над блокбастерами. Он писал музыку для «Пиратов Карибского моря», «Дюны», «Интерстеллара», трилогии «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана, «Короля льва» и многих других популярных фильмов.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценарист «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.