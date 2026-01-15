Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я очень благодарна коллегам»: Зои Салдана — о статусе самой кассовой актрисы в истории

«Я очень благодарна коллегам»: Зои Салдана — о статусе самой кассовой актрисы в истории
Комментарии

Звезда серии фильмов «Аватар» Зои Салдана высказалась о недавно приобретённом статусе самой кассовой актрисы в истории кино. Артистка опубликовала видео с благодарностью на своей странице в соцсети.

По словам Салданы, она очень благодарна крупным франшизам и коллегам из киноиндустрии, которые помогли ей стать самой кассовой актрисой. Она заявила, что без них ей бы не удалось достичь такого результата.

Я просто хочу выразить свою самую искреннюю благодарность за тот невероятный путь, который привёл меня к тому, что сегодня я стала самой кассовой киноактрисой всех времён. Это достижение стало возможным исключительно благодаря невероятным франшизам и коллегам, частью которых мне посчастливилось быть, а также каждому режиссёру, которые доверили мне своё сердце.

Ранее издание The Numbers сообщило, что фильмы с Зои Салданой собрали в общей сложности более $ 15,46 млрд. Наибольшую выручку артистке принесли две большие франшизы Disney — киновселенная Marvel, где она сыграла Гамору из «Стражей Галактики», и трилогия «Аватар» Джеймса Кэмерона.

О лучших картинах прошлого года:
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие фильмы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android