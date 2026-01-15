Скидки
Начался кастинг реалити-шоу по Fallout в духе «Игр Биста»

Начался кастинг реалити-шоу по Fallout в духе «Игр Биста»
Компания Amazon начала кастинг на реалити-шоу по знаменитой видеоигровой серии Fallout. Сбор заявок на участие в проекте стартовал на сайте Cast it reach.

Согласно информации из кастинга, шоу основано на бесплатной игре Fallout Shelter, которая вышла на мобильных устройствах в 2014 году. Участникам предстоит выживать в сверхсекретном убежище, соревнуясь в серии игр, проверяющих семь основных качеств из мира Fallout: силу, проницательность, выносливость, обаяние, интеллект, ловкость и удачу.

Сам приём заявок планируют завершить 15 февраля. До этого зарегистрироваться может любой желающий. Съёмки должны начаться в июле 2026 года. Ранее инсайдеры сообщали, что продюсером выступит один из создателей сериала «Фоллаут» Джонатан Нолан.

О втором сезоне сериала «Фоллаут»:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
