Chopper объяснил причину конфликта donk и sh1ro на мэйджоре в Будапеште

Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков прокомментировал эмоциональный инцидент, произошедший между игроками команды Данилом donk Крышковцом и Дмитрием sh1ro Соколовым. Разногласия возникли во время полуфинального матча StarLadder Budapest Major 2025 с Team Vitality.

По мнению Вишнякова, причиной ссоры стало недопонимание в стрессовой ситуации. Рифлер команды пытался призвать коллектив к собранности, тогда как снайпер был погружён в анализ сложного раунда.

Кажется, они друг друга не услышали. Donk не понравилось, как играет Team Spirit. Это нормально, когда человек говорит про собранность. Sh1ro был в своих мыслях. Ему реально нравятся сложные игры, он кайфует от CS, когда ты не просто закапываешь.

Конфликт обострился на первой карте Mirage. Team Spirit вела со счётом 8:4, но позволила сопернику вернуться в игру и уступила в овертаймах (17:19). После поражения на карте donk резко отреагировал на попытку тренера Сергея hally Шаваева успокоить его, отмахнувшись от наставника и быстро покинув сцену.

В итоге российский коллектив проиграл серию со счётом 0-2 и покинул турнир. Чемпионом мэйджора стала Team Vitality.

