Трейлер фильма ужасов «Невеста» с Кристианом Бэйлом в роли Франкенштейна — выход 6 марта

Компания Warner Bros. представила трейлер фильма ужасов «Невеста». Фантастический хоррор выйдет в мировом прокате 6 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Лента представляет собой ремейк «Невесты Франкенштейна» 1935 года выпуска и расскажет про монстра Франкенштейна, который вместе с доктором отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.

Самого монстра воплотил на экране Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь»). В фильме также снялись Джесси Бакли («Злобные маленькие письма»), Пенелопа Крус («Рожденный дважды») и Джейк Джилленхол («Пленницы»). Режиссёром выступила знаменитая актриса Мэгги Джилленхол («Фрэнк»).

