Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мбаппе, Холанд, Педри и Дембеле: в EA Sports FC 26 выбрали «Команду года»

Мбаппе, Холанд, Педри и Дембеле: в EA Sports FC 26 выбрали «Команду года»
Комментарии

Electronic Arts представила «Команду года» в EA Sports FC 26 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В топ попали 11 лучших спортсменов, проявивших себя с лучшей стороны за календарный год. Они получат усиленные виртуальные карточки в режиме Ultimate Team с заметно повышенными характеристиками.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports. Права на видео принадлежат EA Sports.

Лучшие футболисты года по версии EA Sports FC 26%

  • Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 95;
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 95;
  • Вильям Салиба («Арсенал») — 94;
  • Жюль Кунде («Барселона») — 94;
  • Нуну Мендеш («ПСЖ») — 97;
  • Деклан Райс («Арсенал») — 94;
  • Витинья («ПСЖ») — 95;
  • Педри («Барселона») — 95;
  • Усман Дембеле («ПСЖ») — 96;
  • Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 96;
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 97.

Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов с небольшим шансом или приобрести на трансферном рынке EA Sports FC 26 Ultimate Team по высоким ценам.

Ивент с «Командой года» в EA Sports FC 26 стартует 16 января. Сначала EA выпустит нападающих, затем – полузащитников, после чего наступит очередь защитников и вратарей. Полная команда будет доступна с 22 по 30 января.

Материалы по теме
Месси и Роналду впервые не попали в «Команду года» в EA Sports FC 26
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android