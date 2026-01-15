Мбаппе, Холанд, Педри и Дембеле: в EA Sports FC 26 выбрали «Команду года»

Electronic Arts представила «Команду года» в EA Sports FC 26 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В топ попали 11 лучших спортсменов, проявивших себя с лучшей стороны за календарный год. Они получат усиленные виртуальные карточки в режиме Ultimate Team с заметно повышенными характеристиками.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports. Права на видео принадлежат EA Sports.

Лучшие футболисты года по версии EA Sports FC 26%

Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 95;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 95;

Вильям Салиба («Арсенал») — 94;

Жюль Кунде («Барселона») — 94;

Нуну Мендеш («ПСЖ») — 97;

Деклан Райс («Арсенал») — 94;

Витинья («ПСЖ») — 95;

Педри («Барселона») — 95;

Усман Дембеле («ПСЖ») — 96;

Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 96;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 97.

Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов с небольшим шансом или приобрести на трансферном рынке EA Sports FC 26 Ultimate Team по высоким ценам.

Ивент с «Командой года» в EA Sports FC 26 стартует 16 января. Сначала EA выпустит нападающих, затем – полузащитников, после чего наступит очередь защитников и вратарей. Полная команда будет доступна с 22 по 30 января.