«Меня никто не слушал»: Джордж Мартин — о втором сезоне «Дома дракона»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у автора вселенной «Игра престолов» Джорджа Мартина. Он рассказал о своих отношениях с шоураннером приквела фэнтезийной саги «Дом дракона» Райаном Кондалом.

По словам писателя, он всегда считал сценариста своим партнёром. Во время съёмок первого сезона «Дома дракона» они обсуждали производственный процесс и вместе редактировали сценарий. Но уже во время создания второго сезона Кондал перестал слушать Мартина и не делал никаких правок. Писатель заявил, что его раздражает подобное ведение дел.

Я думал, что мы с Райаном партнёры. Так оно и было на протяжении всего первого сезона. Я читал ранние черновики сценариев и давал замечания. Он кое-что менял. Мне казалось, что всё работает очень хорошо. Затем началась работа над вторым сезоном, и он, по сути, перестал меня слушать. Я давал замечания, а ничего не происходило. Иногда он объяснял, почему не делает того или иного. В других случаях он говорил: «О, хорошо, да, я подумаю об этом». Становилось всё хуже и хуже, и я все больше раздражался. Пришлось отправлять свои замечания через HBO.

Сюжет «Дома дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». В проекте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Третий сезон выйдет летом 2026 года, а четвёртый — в 2028 году. На этом история приквела завершится.

Первые кадры продолжения «Дома дракона»:
Первые кадры третьего сезона «Дома Дракона» — старт летом 2026 года
