Раннер Subway Surfers 2 выйдет 26 февраля — трейлер

Студия Kiloo представила продолжение знаменитого раннер-платформера Subway Surfers. Продолжение популярной игры с подзаголовком City выйдет 26 февраля на iOS и Android. Разработчики также представили трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Subway Surfers. Права на видео принадлежат Kiloo.

Действие сиквела развернётся в современном мегаполисе. Авторы разделили локации на четыре района: Парк Делореана, Доки, Южная линия и Бульвар Восхода. Основа геймплея осталась та же, что и в первой части: игроку предстоит бежать, перепрыгивая через препятствия и собирая различные бонусы. Разработчики также добавили новые механики, в числе которых удар ногой и скоростные платформы.

Subway Surfers City представит для игроков три режима: городской тур с ограничением времени, меняющиеся ивенты и стандартный бесконечный. Сама игра, как и первая часть, останется бесплатной. Предварительная регистрация в проекте уже стартовала.