Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Раннер Subway Surfers 2 выйдет 26 февраля — трейлер

Раннер Subway Surfers 2 выйдет 26 февраля — трейлер
Комментарии

Студия Kiloo представила продолжение знаменитого раннер-платформера Subway Surfers. Продолжение популярной игры с подзаголовком City выйдет 26 февраля на iOS и Android. Разработчики также представили трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Subway Surfers. Права на видео принадлежат Kiloo.

Действие сиквела развернётся в современном мегаполисе. Авторы разделили локации на четыре района: Парк Делореана, Доки, Южная линия и Бульвар Восхода. Основа геймплея осталась та же, что и в первой части: игроку предстоит бежать, перепрыгивая через препятствия и собирая различные бонусы. Разработчики также добавили новые механики, в числе которых удар ногой и скоростные платформы.

Subway Surfers City представит для игроков три режима: городской тур с ограничением времени, меняющиеся ивенты и стандартный бесконечный. Сама игра, как и первая часть, останется бесплатной. Предварительная регистрация в проекте уже стартовала.

О самых ожидаемых видеоиграх:
Самые ожидаемые игры 2026 года
Самые ожидаемые игры 2026 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android