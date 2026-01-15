Трейлер второго сезона сериала «Третий лишний» — старт 5 марта

Стриминговый сервис Peacock представил трейлер второго сезона сериала «Третий лишний». Продолжение комедийного проекта стартует 5 марта.

Шоу представляет собой приквел комедии «Третий лишний» от автора «Гриффинов» Сета Макфарлейна с Марком Уолбергом в главной роли. Действие сериала разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед только недавно начал жить дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона сериала «Третий лишний» состоялась на стриминговом сервисе Peacock 11 января 2024 года. Проект тепло приняли зрители: на агрегаторе IMDb он получил оценку 7,9 балла из 10.