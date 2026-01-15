Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер второго сезона сериала «Третий лишний» — старт 5 марта

Трейлер второго сезона сериала «Третий лишний» — старт 5 марта
Комментарии

Стриминговый сервис Peacock представил трейлер второго сезона сериала «Третий лишний». Продолжение комедийного проекта стартует 5 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.

Шоу представляет собой приквел комедии «Третий лишний» от автора «Гриффинов» Сета Макфарлейна с Марком Уолбергом в главной роли. Действие сериала разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед только недавно начал жить дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона сериала «Третий лишний» состоялась на стриминговом сервисе Peacock 11 января 2024 года. Проект тепло приняли зрители: на агрегаторе IMDb он получил оценку 7,9 балла из 10.

О лучших сериалах минувшего года:
Лучшие сериалы 2025 года
Рейтинг
Лучшие сериалы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android