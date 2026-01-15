Скидки
Фильм ужасов Ужасный (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры, Кит Харингтон, Софи Тёрнер

Трейлер хоррора «Ужасный» со звёздами «Игры престолов» Китом Харингтоном и Софи Тёрнер
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер хоррора «Ужасный». Фильм ужасов со звёздами «Игры престолов» Китом Харингтоном и Софи Тёрнер выйдет в мировой прокат 20 февраля, вместе с этим её также выпустят на стримингах.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

События ленты развернутся во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина из её прошлого. Очень быстро выясняется, что вместе с ним пришло и некое проклятие.

Это первая совместная работа Харингтона и Тёрнер на большом экране с финала «Игры престолов» в 2019 году. Ранее актёры признавались, что им очень тяжело давались интимные сцены в фильме, ведь за время работы над сериалом от HBO они стали хорошими друзьями.

