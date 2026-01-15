Кейт Бланшетт вновь сыграет маму Иккинга в фильме «Как приручить дракона 2»

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, в кастинге фильма «Как приручить дракона 2» состоялось важное событие. К актёрскому составу ленты присоединилась Кейт Бланшетт — австралийская актриса вновь сыграет маму главного героя по имени Валка.

56-летняя артистка уже исполняла роль персонажа в одноимённом мультфильме 2014 года. Съёмки ленты уже идут в Северной Ирландии, а сама Бланшетт недавно присоединилась к съёмочной команде. К главным ролям в проекте вернулись Мэйсон Темз и Нико Паркер, режиссёром вновь выступит Дин ДеБлуа.

«Как приручить дракона 2» выступит ремейком одноимённого мультфильма студии DreamWorks. События ленты развернутся спустя пять лет после финала первой части, когда на острове Олух наступил мир между викингами и драконами. Премьера ленты состоится 11 июня 2027 года.