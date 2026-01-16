Скидки
Falcons выбила ECSTATIC с BLAST Bounty Winter 2026 по CS 2

Team Falcons разгромила ECSTATIC в квалификации к BLAST Bounty Winter 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0: 13:2 на Inferno и 13:10 – на Mirage.

Лидером встречи стал Рене TeSeS Мадсен, который закончил матч с рейтингом 1,65 при KD 32-20. Отличный результат также показали Илья m0NESY Осипов и Максим kyousuke Лукин — оба игрока завершили встречу с рейтингом 1,39.

Сегодня также в следующую стадию прошли следующие команды: Team Liquid, Inner Circle Esports и Gentle Mates.

Квалификация к BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 13 по 18 января. Основная стадия пройдёт с 22 по 25 января, призовой фонд составил $ 1 млн.

