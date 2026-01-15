Скидки
Davai Lama покинул состав HEROIC по Dota 2

Комментарии

HEROIC объявила об уходе офлейнера Седрика Davai Lama Декмина из основного состава по Dota 2.

За четыре месяца мы завоевали ещё один международный трофей. Однако из-за недавних проблем с результативностью мы приняли непростое решение вывести Davai Lama из основного состава. Мы хотим поблагодарить Седрика за его вклад и желаем ему всего наилучшего в следующей главе его карьеры.

Декмин выступал под тегом HEROIC с сентября 2025 года. Кроме этого, это был второй раз, когда игрок представлял команду — ранее он также играл с командой в 2024 году.

По слухам, HEROIC собирается подписать молодого мидера из Перу — Сантьяго TaiLung Густаво.

Состав HEROIC по Dota 2 теперь выглядит так:

  • Юма Yuma Ланглет;
  • Адриан Wisper Доблес;
  • Элвис Scofield Пенья;
  • Матеус KJ Диниз;
  • Игор kaffs Эстеван (тренер).
