Davai Lama покинул состав HEROIC по Dota 2
HEROIC объявила об уходе офлейнера Седрика Davai Lama Декмина из основного состава по Dota 2.
За четыре месяца мы завоевали ещё один международный трофей. Однако из-за недавних проблем с результативностью мы приняли непростое решение вывести Davai Lama из основного состава. Мы хотим поблагодарить Седрика за его вклад и желаем ему всего наилучшего в следующей главе его карьеры.
Декмин выступал под тегом HEROIC с сентября 2025 года. Кроме этого, это был второй раз, когда игрок представлял команду — ранее он также играл с командой в 2024 году.
По слухам, HEROIC собирается подписать молодого мидера из Перу — Сантьяго TaiLung Густаво.
Состав HEROIC по Dota 2 теперь выглядит так:
- Юма Yuma Ланглет;
- Адриан Wisper Доблес;
- Элвис Scofield Пенья;
- Матеус KJ Диниз;
- Игор kaffs Эстеван (тренер).
