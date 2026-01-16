Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кэтлин Кеннеди официально покидает должность главы Lucasfilm

Кэтлин Кеннеди официально покидает должность главы Lucasfilm
Комментарии

По данным Deadline, Кэтлин Кеннеди окончательно и бесповоротно уходит с поста главы компании Lucasfilm. Вместо неё должность займут Линвен Бреннан, которая много лет была топ-менеджером компании, и Дэйв Филони, автор «Войны клонов» и «Асоки».

Кеннеди покинет свою должность после 14 лет работы на ней. Впрочем, Кэтлин останется продюсером двух следующих фильмов по «Звёздным войнам»: «Мандалорец» и «Грогу» и «Звёздные войны»: «Звёздный истребитель». Также Кеннеди будет продюсировать в будущем и другие ленты.

Этот переход назревал уже около двух лет, поскольку Disney и Кеннеди стремились к тому, чтобы он прошёл гладко. Судя по всему, обе стороны оказались удовлетворены условиями.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android