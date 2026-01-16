Кэтлин Кеннеди официально покидает должность главы Lucasfilm

По данным Deadline, Кэтлин Кеннеди окончательно и бесповоротно уходит с поста главы компании Lucasfilm. Вместо неё должность займут Линвен Бреннан, которая много лет была топ-менеджером компании, и Дэйв Филони, автор «Войны клонов» и «Асоки».

Кеннеди покинет свою должность после 14 лет работы на ней. Впрочем, Кэтлин останется продюсером двух следующих фильмов по «Звёздным войнам»: «Мандалорец» и «Грогу» и «Звёздные войны»: «Звёздный истребитель». Также Кеннеди будет продюсировать в будущем и другие ленты.

Этот переход назревал уже около двух лет, поскольку Disney и Кеннеди стремились к тому, чтобы он прошёл гладко. Судя по всему, обе стороны оказались удовлетворены условиями.