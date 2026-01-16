Появилась пачка новых скриншотов Resident Evil Requiem

Во время небольшой ночной презентации Capcom поделилась подборкой скриншотов, не показанных ранее. На скриншотах можно увидеть Леона Кеннеди, Грейс Эшкрофт и других персонажей.

Новые скриншоты Resident Evil Requiem

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

События девятой части Resident Evil развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Релиз новой части серии состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.