Криминальный триллер «Лакомый кусок» вышел на Netflix
С сегодняшнего дня криминальный триллер «Лакомый кусок» Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном доступен для просмотра на Netflix. Посмотреть могут все подписчики сервиса с субтитрами на русском языке.
Сюжет картины рассказывает о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличными и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.
В картине также снялись Тейяна Тейлор, Нестор Карбонелл и Саша Калле. Режиссёром выступил Джо Карнахан — автор знаменитых фильмов «День курка» и «Команда «А». Премьера криминального триллера состоится на стриминговом сервисе 16 января.
