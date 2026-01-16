Скидки
Рэйф Файнс назвал два смелых и необычных фильма ужасов

Рэйф Файнс назвал два смелых и необычных фильма ужасов
Культовый актёр Рэйф Файнс в недавнем интервью высказался по поводу того, какие именно фильмы можно отнести к смелым и крайне самобытным. По мнению Файнса, к таким легко можно причислить «Грешников» и «28 лет спустя».

Рэйф признал стараться людям постоянно открывать для себя что-то новое, чтобы получить уникальные впечатления и не натыкаться на одно и то же раз за разом.

Мне показалось, что «Грешники» — это замечательно изобретательный фильм. Нужно постоянно что-то новое изобретать и открывать для себя что-то новое… иначе мы быстро почувствуем клише.

Впрочем, судя по оценкам, со своей задачей отлично справились и «Грешники», и сиквел «28 лет спустя».

