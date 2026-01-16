Рэйф Файнс назвал два смелых и необычных фильма ужасов
Поделиться
Культовый актёр Рэйф Файнс в недавнем интервью высказался по поводу того, какие именно фильмы можно отнести к смелым и крайне самобытным. По мнению Файнса, к таким легко можно причислить «Грешников» и «28 лет спустя».
Рэйф признал стараться людям постоянно открывать для себя что-то новое, чтобы получить уникальные впечатления и не натыкаться на одно и то же раз за разом.
Мне показалось, что «Грешники» — это замечательно изобретательный фильм. Нужно постоянно что-то новое изобретать и открывать для себя что-то новое… иначе мы быстро почувствуем клише.
Впрочем, судя по оценкам, со своей задачей отлично справились и «Грешники», и сиквел «28 лет спустя».
Комментарии
- 16 января 2026
-
09:02
-
08:31
-
08:02
-
07:31
-
07:03
-
06:30
-
00:08
- 15 января 2026
-
23:33
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:01
-
20:43
-
20:28
-
20:22
-
20:22
-
19:58
-
19:48
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:22
-
17:56
-
17:40
-
17:13
-
16:44
-
16:18
-
15:43
-
15:32
-
15:19
-
15:14
-
15:08
-
14:52
-
14:25
-
14:15