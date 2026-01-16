Фильм «28 лет спустя: Храм костей» вышел в мировых кинотеатрах

Сегодня в мировой прокат вышел фильм «28 лет спустя: Храм костей», который стал сиквелом первой части «28 лет спустя». Лента доберётся и до России, но теперь уже не раньше следующей недели.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.

Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Режиссёром выступила Ниа ДаКоста.