Фильм «28 лет спустя: Храм костей» вышел в мировых кинотеатрах
Сегодня в мировой прокат вышел фильм «28 лет спустя: Храм костей», который стал сиквелом первой части «28 лет спустя». Лента доберётся и до России, но теперь уже не раньше следующей недели.
«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма и выступят мостом для финала будущей трилогии.
Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джек О’Коннелл. Режиссёром выступила Ниа ДаКоста.
Комментарии
