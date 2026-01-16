Disney показала большой арт с супергероями из киновселенной Marvel

Disney на днях опубликовала большой арт, на котором изображены супергерои киновселенной Marvel. Арт действительно масштабный, на нём расположили Халка, Чёрную пантеру (Шури), всю Фантастическую четвёрку, Железного человека, Дэдпула, Тора и даже членов Стражей Галактики.

Актуальный ли это арт, отражающий состав, в котором персонажи дадут бой Доктору Думу, или же это просто официальный арт, подтверждающий, что все эти герои находятся в одной вселенной, до конца неизвестно.

Фото: Disney

«Мстители: Судный день» расскажут о том, как самые могучие супергерои Земли объединят свои силы против Дума, чтобы не дать ему поработать всю мультивселенную. Фильм выйдет в прокат 18 декабря.