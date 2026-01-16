Скидки
В Dota 2 обновили систему востребованных ролей

В Dota 2 обновили систему востребованных ролей
Компания Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2. Разработчики внесли корректировки в работу системы рейтингового подбора, изменив список позиций, за игру на которых начисляются жетоны.

Теперь статус «востребованной роли» получила позиция «Сложная линия». Она заменила в этом списке роль частичной поддержки, которая ранее считалась дефицитной. Второй приоритетной позицией осталась «Полная поддержка».

Востребованные роли отмечаются в меню специальным символом звёзды. При выборе обеих приоритетных позиций (в данном случае — «тройки» и «пятёрки») игрок не тратит жетоны ролевого поиска, а наоборот, зарабатывает их для будущих матчей на более популярных ролях.

Вероятно, это решение продиктовано внутренней статистикой Valve, указывающей на нехватку офлейнеров в нынешней мете.

