В Госдуме отрицательно отнеслись к идее переснимать советские фильмы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и актёр Дмитрий Певцов рассказал, как он относится к идее переснимать культовые советские фильмы на современный лад.
По словам Певцова, если люди прибегают к ремейкам советской классики, это значит, у них наступила творческая импотенция. То есть свежие идеи никто придумать не в состоянии, поэтому берутся за переосмысление и работают на современную аудиторию.
Возвращение к советскому прошлому — это творческая импотенция прежде всего.
Дмитрий отметил, что речь не идёт о дефиците талантливых режиссёров и сценаристов, скорее, дело в желании заработать на известных франшизах.
