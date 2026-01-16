Скидки
В Госдуме отрицательно отнеслись к идее переснимать советские фильмы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и актёр Дмитрий Певцов рассказал, как он относится к идее переснимать культовые советские фильмы на современный лад.

По словам Певцова, если люди прибегают к ремейкам советской классики, это значит, у них наступила творческая импотенция. То есть свежие идеи никто придумать не в состоянии, поэтому берутся за переосмысление и работают на современную аудиторию.

Возвращение к советскому прошлому — это творческая импотенция прежде всего.

Дмитрий отметил, что речь не идёт о дефиците талантливых режиссёров и сценаристов, скорее, дело в желании заработать на известных франшизах.

