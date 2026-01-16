«Всё упирается в работу над собой»: NiKo — о возвращении формы в 2026 году

Игрок Team Falcons Никола NiKo Ковач рассказал о своём настрое на новый соревновательный сезон в Counter-Strike 2. В интервью на BLAST Bounty Winter 2026 киберспортсмен признался, что его главной целью на 2026 год станет обретение игровой стабильности.

Ковач отметил, что уже полностью адаптировался к своей роли в команде, однако прошлый год омрачился несколькими неудачными выступлениями, где его рейтинг опускался ниже единицы.

Для меня сейчас главное — найти стабильность в этой команде. Мне кажется, я уже освоился со своей ролью и с тем пространством, которое у меня есть в составе. Я по-прежнему уверен, что являюсь одним из лучших игроков в мире. [...] Сейчас всё упирается в работу над собой и возвращение на прежний уровень.

Team Falcons начала год с победы над ECSTATIC в закрытой квалификации к BLAST Bounty Winter 2026. Матч завершился уверенной победой коллектива Ковача со счётом 2:0 по картам.