«Они не боятся ошибаться»: Nix — о подходе разработчиков League of Legends

Стример Александр Nix Левин сравнил методы работы авторов League of Legends и Dota 2. Во время стрима он выразил уважение студии Riot Games за смелость в принятии решений и готовность к диалогу с аудиторией.

Левин отметил, что разработчики LoL не опасаются внедрять механики, которые могут временно «сломать» баланс, если это делает игру увлекательнее. По его мнению, такая стратегия свидетельствует о настоящей любви к проекту.

У них реально очень креативная команда. [...] Разработчики LoL не боятся ошибаться. Они не боятся сделать что-то, что может сломать игру, и от этого она становится интереснее. [...] Тебя отменят вообще за любую мелочь, и, на самом деле, очень респект, в отличие от того, что делают разрабы в той же «Доте».

Nix также вспомнил случай с неудачными скинами в League of Legends, когда Riot Games публично извинилась перед фанатами и переделала контент. Он подчеркнул, что подобная реакция на критику заслуживает уважения.

