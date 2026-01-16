NRG возглавила мировой рейтинг команд по Valorant — Riot обновила топ

Компания Riot Games представила обновлённый рейтинг Global Power Rankings на сезон 2026 года.

Лидером мирового зачёта стала североамериканская организация NRG, одержавшая победу на чемпионате мира в Париже. В первую пятёрку также вошли Fnatic, корейский коллектив DRX, а также составы G2 Esports и Paper Rex.

Система оценки Team Performance учитывает несколько ключевых факторов: значимость матчей (плей-офф и международные ивенты ценятся выше), актуальную форму команды, разницу выигранных раундов и силу соперников.

Топ-5 команд Global Power Rankings 2026:

NRG (Americas);

Fnatic (EMEA);

DRX (Pacific);

G2 Esports (Americas);

Paper Rex (Pacific).

Также была опубликована статистика силы регионов (Regional Strength Score). Первое место удерживает VCT Americas с показателем 1492 очка. Следом идут VCT EMEA (1429), VCT Pacific (1351) и VCT China (1328). Рейтинг будет обновляться в течение всего сезона по мере проведения официальных турниров.