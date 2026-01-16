Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NRG возглавила мировой рейтинг команд по Valorant — Riot обновила топ

NRG возглавила мировой рейтинг команд по Valorant — Riot обновила топ
Комментарии

Компания Riot Games представила обновлённый рейтинг Global Power Rankings на сезон 2026 года.

Лидером мирового зачёта стала североамериканская организация NRG, одержавшая победу на чемпионате мира в Париже. В первую пятёрку также вошли Fnatic, корейский коллектив DRX, а также составы G2 Esports и Paper Rex.

Система оценки Team Performance учитывает несколько ключевых факторов: значимость матчей (плей-офф и международные ивенты ценятся выше), актуальную форму команды, разницу выигранных раундов и силу соперников.

Топ-5 команд Global Power Rankings 2026:

  • NRG (Americas);
  • Fnatic (EMEA);
  • DRX (Pacific);
  • G2 Esports (Americas);
  • Paper Rex (Pacific).

Также была опубликована статистика силы регионов (Regional Strength Score). Первое место удерживает VCT Americas с показателем 1492 очка. Следом идут VCT EMEA (1429), VCT Pacific (1351) и VCT China (1328). Рейтинг будет обновляться в течение всего сезона по мере проведения официальных турниров.

Материалы по теме
Российские составы теперь могут участвовать в турнирах по Valorant
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android